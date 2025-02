Lanazione.it - “Cortona ogni passo una meta” la guida in due volumi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Sopra quel paese che sta sulla collina c’è un mondo da scoprire a piedi e con lo zaino in spalla. Un mondo che le guide escursionistiche Beatrice Milani e Angiolo Naldi hanno battuto palmo a palmo per riaprire vecchi sentieri e tracciarne di nuovi. Da questo enorme lavoro è nata lain dueuna” che accompagna alla scoperta della montagna cortonese tra storia, sentieri e natura. Il primo volume verrà presentato sabato 15 febbraio alle 17.30 nella Sala Pavolini in Piazza Signorelli a, evento organizzato dalla Factory Dardano 44, associazione cortonese punto di riferimento culturale e sociale per il territorio. Unacon indicazioni, racconti, curiosità, leggende e fonti certe che porta fino ai confini con le Foreste Casentinesi e l’Umbria, perché, dicono gli autori, camminare è soprattutto guardarsi intorno, cercare le tracce antropiche dai basolati alle specie arboree fino alle tracce degli animali, immagini e sensazioni che si dipanano come in un film.