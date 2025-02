Ilgiorno.it - Corteo e mostre. Anche Seveso non dimentica

Nonostante le sfavorevoli condizioni del meteo, il Comuneha comunque celebrato il Giorno del Ricordo, organizzando una toccante cerimonia istituzionale che ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini e rappresentanti di tutte le forze politiche. Le celebrazioni si sono aperte in biblioteca, in particolare con gli interventi del sindaco Alessia Borroni, dell’assessore alla Cultura Michele Zuliani e del presidente del Comitato di Monza e Brianza dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Pietro Antonio Cerlienco. Il Corpo musicale locale “La Cittadina” di San Pietro Martire ha accompagnato la cerimonia con l’impeccabile esecuzione di brani significativi, tra cui l’inno nazionale di Mameli, il “Silenzio” e il “Va’ Pensiero”. Successivamente, ilsi è spostato al Parco Martiri delle Foibe per la deposizione di una corona in memoria delle vittime delle foibe.