Ilfattoquotidiano.it - Corte Aja sotto attacco, Greppi: “Da Trump inutile cafonata, da Tajani affermazioni gravissime. Nordio? Ci ha coperti di ridicolo”

“L’ordine esecutivo diper le sanzioni contro lapenale internazionale? Unae gratuita, una chiara manifestazione di arroganza da parte di chi non si è limitato, come alcuni presidenti precedenti, a mantenere la linea di non ratificare lo Statuto di Roma, ma addirittura lo attacca in maniera volgare e prepotente“. Così ai microfoni di Effetto giorno, su Radio 2, Edoardo, professore emerito di Diritto Internazionale all’Università di Torino, commenta l’ultima trovata del presidente Usa Donald, che ha firmato un ordine esecutivo per imporre sanzioni allapenale internazionale per “provvedimenti illegittimi e infondati” contro gli Stati Uniti e Israele. L’del tycoon nei confronti delladell’Aja è stato duramente rigettato da 79 paesi dell’Onu in una dichiarazione che non è statascritta dal governo Meloni.