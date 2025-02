Lanazione.it - Corso di operatore socio-sanitario. Studenti del Varchi protagonisti

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Si è svolta nei giorni scorsi, presso l'Istituto Superiore Benedettodi Monte, scuola capofila degli istituti professionali della provincia di Arezzo per ildi, la cerimonia di consegna degli attestati aglicoinvolti. Ilè stato attivato con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione fra ASL Toscana Sud Est e Ufficio Scolastico, con l'attiva partecipazione delle scuole coinvolte: IIS Luca Signorelli di Cortona, IIS Città di Sansepolcro, ISS Margaritone di Arezzo, IIS Benedettodi Monte. Rappresenta un'opportunità particolarmente vantaggiosa per glidell'indirizzo professionale servizi per la sanità e l'assistenza sociale, in quanto consente di ottenere una molto qualifica ricercata nel mondo del lavoro, grazie alla quale alcuni hanno potuto rapidamente intraprendere l'attività professionale in strutture assistenziali e aziende sanitarie del territorio.