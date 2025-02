Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, in panchina manca l’uomo in più”

Come evidenzia Fabio Tarantino sulle pagine del, ilsta pagando un problema evidente: il contributo dellaè sempre più scarso. Ora che il "dodicesimo uomo" è diventato titolare, gli azzurri hanno perso una risorsa fondamentale da sfruttare a gara in corso. Le difficoltà dei subentranti sono state confermate anche contro l'Udinese: una ventina di minuti con Raspadori, Simeone e Ngonge in campo per provare a vincere, ma senza alcun risultato concreto. Nessun pericolo, nessun tiro, solo qualche iniziativa isolata che non ha portato a nulla.A loro si è aggiunto nel finale anche l'ultimo arrivato, Okafor. Lo svizzero, come ricorda il, è stato un dodicesimo perfetto la scorsa stagione al Milan: sei gol, di cui cinque segnati entrando a gara in corso.