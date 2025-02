Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte costretto a tifare Juventus”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Come riporta Fabio Mandarini sulle pagine del, ieri per il Napoli è stato un lunedì amaro. Gli azzurri si sono svegliati con quattro punti di vantaggio sull’Inter, ancora furiosi per l’occasione sprecata contro l’Udinese, e sono andati a dormire con un solo punto di margine e un carico di rabbia dopo le polemiche di San Siro. La vittoria della squadra di Inzaghi contro la Fiorentina ha ridotto il divario al minimo: 55 punti per il Napoli, 54 per l’Inter. Un soffio, un amen, un brivido di scudetto.Adesso la squadra didovrà difendere il primato con le unghie e con i denti già da sabato all’Olimpico contro la Lazio, sperando poi in un aiuto inaspettato dalla, prossima avversaria dei nerazzurri a Torino.