Corriere con 25 chilogrammi di cocaina in auto arrestato

Dayitalianews.com - Corriere con 2,5 chilogrammi di cocaina in auto, arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Catania hannoa San Gregorio di Catania undella droga, sorpreso mentre trasportava circa 2,5dia bordo della sua.I militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania, insieme alle unità della compagnia Pronto Impiego, hanno sequestrato la droga, il cui valore di mercato è stato stimato intorno ai 500mila euro. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati trovati e confiscati anche un tirapugni e 250 euro in contanti.Il giudice per le indagini preliminari ha confermato sia l’arresto che il sequestro. L’uomo, accusato anche di detenzione di armi o strumenti atti a offendere, è stato trasferito in carcere.L'articolocon 2,5diinproviene da Dayitalianews.