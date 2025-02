Corona e il mistero delle canzoni di Sanremo hackerate. Perché non dovete aprire eventuali file fake

Leggi su Open.online

L’ombra di Fabriziosul Festival di2025 si fa sentire, e non poco. Basti pensare che anche quest’anno, grazie alle presunte rivelazioni diffuse dal noto “re dei paparazzi”, Fedez e Chiara Ferragni sono tornati a essere protagonisti del gossip sanremese, e non solo loro. L’attenzione e la curiosità del pubblico italiano sono talmente alte che ora ci si interroga su una presunta pubblicazione sul canale Telegram di Fabrizio, dove quest’ultimo avrebbe diffuso unzip contenente ledi”. Non c’è traccia del post e risulterebbe difficile recuperare il contenuto, se mai fosse stato realmente diffuso. Bisogna fare attenzione,dietro questa storia potrebbe nascere un nuovo e grosso problema. Infatti, i più curiosi e desiderosi di scaricare il “preziosissimo”zippato corrono il rischio di essere ingannati da qualche malintenzionato, il quale potrebbe diffondere unfasullo con lo stesso nome («2025).