Baritoday.it - Corina Lupa?co in concerto a Gioia del Colle

Leggi su Baritoday.it

Domenica 16 febbraio, alle ore 19:00, per la XX edizione della rassegna Legature, curata in collaborazione con l’associazione Musicale "Daniele Lobefaro", si esibisce la giovanissima pianistaLupa?co, promessa internazionale cresciuta in Moldavia e attualmente studentessa al Conservatorio.