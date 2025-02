Thesocialpost.it - Corea del Sud, una bimba di 8 anni uccisa a coltellate dall’insegnante

Leggi su Thesocialpost.it

Una bambina di ottoè statadalla sua maestra in una scuola elementare di Daejeon, indel Sud. Il paese è sotto shock dopo l’orribile delitto, che ha sollevato interrogativi sulla salute mentale degli insegnanti e sui controlli medici nelle scuole.Leggi anche: Cosenza: esasperato dai rumori di un pranzo tradizionale, vicino fa irruzione e trancia orecchio di un ospite col macheteLa piccola è stata trovata con ferite da arma da taglio all’interno del complesso scolastico. I soccorritori l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.Accanto al corpo c’era la maestra, una donna di circa 40, che presentava ferite simili. Secondo la polizia, potrebbero essere auto-inflitte.Il congedo per depressione e il ritorno in classeL’insegnante aveva richiesto un congedo di sei mesi, dichiarando di soffrire di depressione.