Coppia investita da un’auto, lui muore subito lei dopo un mese

Tempo di lettura: < 1 minutoEra statainsieme al marito mentre usciva dal supermercato a Villasanta in provincia di Monza, il 4 gennaio scorso. Lui era morto poche ore, e ora è deceduta anche lei, a oltre undi distanza, all’ospedale di Varese dove era ricoverata.Margherita Lista, 72 anni, non ha superato i traumi riportati a seguito dell’impatto conche l’ha travolta, insieme al marito Cosimo Crisci 78 anni. Originari della provincia di Salerno, i due coniugi stavano facendo rientro a casa poco prima dell’ora di pranzo, con le buste della spesa in mano, quando sono stati travolti da una Nissan Micra. Crisci, trasportato in ambulanza all’ospedale di Vimercate (Monza), è morto poco più tardi. Per la moglie, soccorsa e portata all’ospedale Circolo di Varese in elicottero, sembrava esserci uno spiraglio in più, che si è spento nelle scorse ore.