COPPA ITALIA Domani la Giana cerca la finale

Appuntamento con la storia per la, alle 20.30 sul campo del Caldiero (in provincia di Verona), semidi ritorno didi Serie C (1-1 a Gorgonzola). Questa sera l’altra semi: Rimini-Trapani (0-0 in Sicilia). In caso di parità, supplementari e rigori. Sul piatto, l’ultimo (doppio) atto:con andata il 26 marzo e ritorno il 9 aprile. I biancazzurri di Chiappella, reduci da quattro vittorie in campionato, senza Previtali (squalificato), ma con i nuovi arrivi Tirelli (Ascoli) e Capelli (AlbinoLeffe). Lu.Mig.