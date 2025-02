Juventusnews24.com - Convocati Juve per il PSV, la lista di Thiago Motta: prima chiamata europea per i nuovi acquisti, sei gli assenti. L’elenco completo

Giorno di gara per la Juventus, che alle 21.00 ospita il PSV nel match valido per l'andata dei playoff di Champions League. Diramata la lista dei convocati di Thiago Motta per i bianconeri. Prima chiamata in Europa per i nuovi acquisti Kolo Muani, Renato Veiga e Kelly. Sei gli indisponibili: Cambiaso, Kalulu, Bremer, Cabal e Milik, oltre ad Alberto Costa non inserito in lista e Adzic che era stato impegnato in Next Gen domenica contro il Benevento.

?? The squad for #PSV ? pic.twitter.com/jEJH8gHBb0
—JuventusFC ???? (@juventusfcen) February 11, 2025

LA LISTA COMPLETA

1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Gonzalez
12 Veiga
16 McKennie
19 Thuram
20 Kolo Muani
22 Weah
23 Pinsoglio
26 Douglas Luiz
29 Di Gregorio
37 Savona
40 Rouhi
51 Mbangula