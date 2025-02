Internews24.com - Convocati Inter Primavera per i sedicesimi di finali di Youth League contro il Lille: le scelte di Zanchetta

di Redazioneper ididiil: la lista completa di misterAndreaha diramato la lista deidella suache questo pomeriggio scenderà in campoilper idi finale di. La squadra nerazzurra è reduce da una prima fase della competizione svolta in maniera eccellente: ben 6 vittorie su 6 partite, che ha permesso al club di piazzarsi al primo posto nella classifica del maxi girone. Sono 20 i calciatorida mister, tra di essi c’è anche il nuovo arrivato Vukoje. La gara di oggi, che avrà inizio alle ore 16, sarà ad eliminazione diretta: in caso di pareggio al 90? si procederà con i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice.