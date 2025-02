Ilfattoquotidiano.it - Contratto metalmeccanici, i sindacati: “Nessun passo avanti, confermato lo sciopero a febbraio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

deihannolodi otto ore a, dopo l’incontro avuto oggi con i rappresentanti delle imprese, Federmeccanica e Assistal. Fiom, Fim e Uilm fanno sapere che non ci sono stati passisul rinnovo delcollettivo dei. In assenza della volontà di Federmeccanica e Assistal di riaprire la trattativa entro, si legge in una nota unitaria, per il mese di marzo saranno decisi ulteriori scioperi.I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm riferiscono come non sia stata avanzata alcuna nuova proposta dalla parte datoriale. Pertanto, confermano le otto ore di, articolato dai territori, entro il mese di, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.Il, scaduto a fine giugno 2024, riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori.