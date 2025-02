Ilgiorno.it - Contrasto ai crimini informatici: firmato protocollo tra Questura di Como e Confindustria

, 11 febbraio 2025 – Prevenire e contrastare i: è il tema deloggi in, tra Polizia di Stato e, alla presenza del Questore Marco Calì, di Manuela De Giorgi, Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale della Lombardia e da Antonello Regazzoni, Direttore Generale di. L’obiettivo comune è “sviluppare una sinergia per condividere e analizzare ogni informazione utile a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche delle imprese comasche”. Basandosi dunque su circolarità delle informazioni e tempestività delle comunicazioni, nella certezza che “la condivisione delle reciproche conoscenze sulle attuali e future minacce cyber, rappresenti un elemento essenziale per lo sviluppo di efficaci azioni operative da mettere in campo per fronteggiare situazioni d’emergenza”.