Tvplay.it - “Conte vittimista”: attacco durissimo, c’entra anche l’Inter

Il Napoli deve ripartire dal pareggio contro l’Udinese, consapevole del fatto cheha accorciato le distanze, ma occhio alle parole su.Il Napoli deve immediatamente smaltire il pareggio contro l’Udinese e recuperare le energie fisiche e mentali per la trasferta che lo attende all’Olimpico. La squadra di Antoniogiocherà la 25esima giornata contro la Lazio di Marco Baroni e non potrà commettere ulteriori errori perchéha già accorciato le distanze.“”:(LaPresse) – Tvplay.itPiove sul bagnato in casa Napoli perché, dopo il pareggio che ha fatto perdere punti importanti e dopo tutto quello che è successo con il mercato invernale, è arrivatol’infortunio di David Neres. Per lesione muscolare alla coscia il brasiliano sarà out almeno 20 giorni.