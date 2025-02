Ilnapolista.it - Conte sta guidando la nave Napoli nella tempesta scatenata dagli dei del calcio (e non solo)

guida ladei del(e non)Non è un caso che si parli di miracolo se parliamo di Antonio. E va ribadito ad oggi a campionato in corso mentre è primo con un punto sopra i campioni d’Italia dell’Inter. Gli dei stanno scatenando l’inferno sportivo contro di lui da agosto. Dopo aver perso Zielinski e Osimhen, oltre a far andare via una serie di ex rinforzi non adeguati, vede arrivare Lukaku, McTominay, Neres e Gilmoura fine agosto. Appena ha sistemato la difesa, sul più bello ecco che Buongiorno si fa male. Lui non si arrende e propone un Juan Jesus mai visto prima mentre Olivera sembra un Maldini redivivo.tra Hasa e OkaforI suoi vincono sui campi di mezza serie A, torna primo in fuga ed ecco che il suo top player dice stop: Kvara via a Parigi a metà gennaio prima di Atalanta e Juve.