Conte senza stipendio Palladino eterno giovane | la FLOP PARADE di Enrico Camelio

: i tre “caduti” della settimana secondonella nostra rubrica settimanale“e la Conference,”: ladi(foto: Ansa) – serieanews.comIl calcio non è solo gol spettacolari, trionfi inaspettati e storie a lieto fine. È anche un palcoscenico dove, tra mille riflettori, c’è sempre qualcuno pronto a inciampare clamorosamente. E noi siamo qui per raccontare proprio quei momenti: scelte incomprensibili, parole fuori posto e cadute di stile che meritano di essere sottolineate. Perché diciamolo, a volte i veri protagonisti non sono i campioni che fanno sognare, ma quelli che riescono a distinguersi per tutto ciò che sarebbe meglio evitare.Questa settimana ci sono stati episodi che non potevamo ignorare. Da tecnici nervosi e troppo presi dall’apparire, a scelte arbitrali discutibili, fino a dichiarazioni che ridimensionano ambizioni e prospettive.