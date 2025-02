Ilnapolista.it - Conte ha annullato la giornata di riposo. Prova a reagire al disastroso non mercato del Napoli (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

haladialnondel)Scrivecon Marco Azzi:Il trend negativo delle ultime settimane,fuori dal campo e un po’ scoraggiante anche per le ultime prove degli azzurri, ha dato una spallata dolorosa ai sogni di gloria. Il club non si è infatti mosso sulcon la determinazione di chi crede davvero di poter compiere una storica impresa, collezionando una serie di errori non sanabili da un’ammissione di colpa. Indebolire la capolista non è stato infatti un banale incidente di percorso, tant’è che Antoniodomenica sera ha sentito l’esigenza di rifare chiarezza sugli obiettivi stagionali. «Mi hanno chiesto di riportare la squadra in Europa, anche in Conference League». Brutto sentirlo dire da un vincente seriale come lui, allergico alla parola resa e già carico di nuovo ieri mattina:diannullata e seduta extra al video, per rivedere gli errori appena commessi.