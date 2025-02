Lapresse.it - Conte: “Da Meloni bullismo istituzionale su Lo Voi”

“Non è accettabile prima il video dicontro un singolo magistrato, dopo arriva addirittura un esposto del Dis e poi la richiesta dei membri laici del Csm di trasferimento del magistrato. Quello della presidenza di Chigi mi sembra un atto diche va respinto”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppeal Tribunale di Roma a margine dell’udienza del processo Regeni dove ha deposto come testimone in quanto ex premier nell’anno in cui venne ucciso il giovane ricercatore friulano al Cairo. “Io ho avuto le stesse notifiche dallo stesso magistrato, più di una, ma non ho mai fatto video e non ho mai detto che quel magistrato ha una carriera fallimentare o che sono ricattato o intimidito. Con grande rispetto verso un’istituzione diversa da quella del governo mi sono messo a disposizione per fornire elementi di chiarezza.