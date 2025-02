Sport.quotidiano.net - Consar "Manca poco per essere una big"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un ko che fa male, perché senza punti per la classifica, ma decisamente diverso da quello della domenica precedente contro Aversa. Laha perso 3-1 la battaglia di Brescia, ma ha dimostrato di valere ancora tanto nella corsa per un posto di vertice nella griglia dei playoff. A 5 turni dalla conclusione della regular season, e per effetto dei risultati, anche contro pronostico, dell’ultimo turno, i giallorossi sono terzi a -2 da Prata, che ha perso 3-2 a Siena, e -3 da Brescia. Il margine su Aversa, scivolata 3-2 a Macerata, è invece sceso ‘solo’ da +6 a +5. Insomma, tutto può ancora succedere, visto che i ravennati, da qui alla fine, se la dovranno vedere con Pineto (domenica al Pala de André), Cuneo, Cantù, Acicastello e Macerata. Contro Brescia, la(set ball sul 25-26 nel 4°) è andata vicino dal muovere la classifica: "Nonostante lo svantaggio iniziale – ha commentato il centrale Andrea Canella – il 4° set lo abbiamo recuperato bene, poi siamo arrivati ai vantaggi.