Lanazione.it - Congresso della Fai Cisl. Biondi confermata presidente: "Relazioni sindacali importanti"

Leggi su Lanazione.it

Sarà ancora Antonellaa guidare la FaiGrosseto., molto conosciuta in provincia di Grosseto per la sua attività nel settore, è stata ricome rappresentante territorialefederazione agricola ambientale industriale dell’organizzazione sindacale. La sua conferma è anche un premio al lavoro messo in campo chedice di accogliere di conseguenza "con grande gratitudine". Si è quindi tenuto ilterritoriale che ha portato alla riconferma di Antonella, unche si è svolto alla presenza di Patrizio Giorni, segretario nazionale di Fai, Massimiliano Gori, segretario regionale di Fai, e Simone Gobbi, segretario generale diGrosseto. Tra gli obiettivi generali perseguiti dalla Federazione agricola, alimentare e ambientale ci sono, ad esempio, "formulare e coordinare – spiega– gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale, stipulare contratti ed accordi collettivi, promuovere e coordinare le attività di studio, formazione e informazione dei soci e promuovere ed organizzare azioni collettive di tutela, compresa la costituzione di Mutue o fondi integrativi previdenziali e sanitari per l’assistenza agli iscritti".