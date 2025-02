Dilei.it - Conferenza stampa Sanremo 2025, il ricordo di Alex Benedetti. Carlo Conti in lacrime

Leggi su Dilei.it

Mancano poche ore alla prima serata di. Ce lo suggerisce lache precede la diretta di debutto, che vede schierato– conduttore e direttore artistico – senza Gerry Scotti e Antonella Clerici che invece hanno partecipato a quella del lunedì. Si parte subito con le parole del Sindaco di, Alessandro Mager, alla sua prima kermesse come Primo Cittadino dopo il lunghissimo presidio di Alberto Biancheri. Si ricorda anche, che avrebbe dovuto partecipare alla votazione. Il direttore di Virgin Radio è scomparso a 53 anni il 10 febbraio.I conduttori del PrimaFestival in SalaLucio DallaStanno riscuotendo un ottimo successo e oggi sono presenti in SalaLucio Dalla. Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero sono entusiasti del percorso che stanno facendo e di essere in tre.