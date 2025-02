Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Inter Fiorentina: «Errore arbitro? Il rigore di Darmian non c’era, vi svelo cosa ho detto in ritiro. A Palladino…»

di Redazione, ecco le parole del tecnico ai margini della partita, ile il presuntoarbitrale ma non solo. Così il tecnico ai margini della partita di Serie A, le parole raccolte dai cronisti presenti a San Siro.NTER– «I ragazzi sono stati bravissimi, il pubblico, importante per il nostro cammino, abbiamo approcciato molto bene da squadra matura. Non era semplice, laera uguale a giovedì, erano in tanti nella loro metà campo. La squadra, a differenza di giovedì, è stata più veloce, più brava sulle seconde palle. Sommer è stato abbastanza tranquillo» RESETTARE DOPO OGNI KO – «Abbiamo analizzato quello che era successo giovedì, ho cercato di alleggerire i ragazzi, non abbiamo fatto il