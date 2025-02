Lanazione.it - Confcooperative Toscana: “Riutilizzare immobili pubblici per affitti canone convenzionato"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025. “Per fare fronte all’emergenza mutui eserve una legge regionale che apra al riuso dianche da riqualificare e destinare a residenza a”. A dirlo è Alessandro Tatò, presidente diHabitat, che interviene così sul tema. “E' chiaro - aggiunge - che abbiamo bisogno di un nuovo Piano casa nazionale per gestire la situazione che si è generata a partire dalla pandemia e che prosegue con i conflitti bellici in corso, ma nel frattempo Regione e Comuni possono lavorare in sinergia su una normativa più celere”. “Negli ultimi anni il potere d’acquisto delle famiglie si è eroso, e le conseguenze sul mercato delle locazioni e della produzione-vendita disi sono fatte sentire. I costi di costruzione, in, sono passati da una media di 1300 €/mq a 1800-2000 €/mq, con inevitabili riflessi sui prezzi di vendita, ormai ovunque assestati oltre i 3000 €/mq”.