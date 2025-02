Ilnapolista.it - Condò: «Vlahovic si sta deprezzando, certamente verrà ceduto in estate»

Leggi su Ilnapolista.it

Il giornalista Paolo, direttamente dagli studi di Sky Sport, è intervenuto per parlare di Dusan, attaccante della Juventus che Thiago Motta manda ancora in panchina nello spareggio di Champions contro il Psv.«C’è da considerare anche l’aspetto economico, lo stannoin, non prendiamoci in giro, e immagino che abbiano in testa un piano per acquistare Kolo Muani, che comunque ha fatto solo 3 partite e bisogna aspettare a giudicare, ma a quanto puoi vendere oggi?».Giuntoli parla solo di Kolo Muani: «Vogliamo proseguire insieme»Il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli non smentisce le voci su. Ai microfoni di Sky prima della partita di Champions League contro il Psv ha parlato di Kolo Muoni, al momento in prestito dal Psg.