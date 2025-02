Quifinanza.it - Concorso ufficiali Marina Militare 2025, c’è il bando: domanda e requisiti

Laitaliana ha indetto un nuovodivolto all’assegnazione di 43 posti perin servizio permanente. L’iniziativa si rivolge ai laureati in ambito STEM (acronimo di science, technology, engineering and mathematics) e, dunque, principalmente a chi ha completato un percorso magiatrale di studi in ingegneria e scienze affini. Per aderire alè necessario presentare regolareentro il 12 marzoed essere in possesso di determinati.IldiperdellaIldidiffuso dallaè finalizzato, come detto, all’assunzione di 43in servizio permanente i quali sono divisi in cinque specifiche categorie di assegnazione. Entrando più nello specifico sono previsti:cinque posti per sottotenenti di vascello per il Corpo del genio della