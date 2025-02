Tutto.tv - Concorrenti del Grande Fratello lasciano la casa: il comunicato inaspettato

Leggi su Tutto.tv

In queste ore, alcunidelsono stati colti alla sprovvista da un. Gli autori del programma, infatti, hanno deciso di fare una sorpresa ai veterani, che ormai si trovano rinchiusi dallo scorso settembre. I protagonisti coinvolti, ovviamente, sono apparsi entusiasti di questa decisione. Un annunciospiazza alcunidelCome sta capitando, ormai, da un po’ di tempo a questa parte, giunti quasi alla fine del, gli autori hanno spiazzato i veterani di questa edizione con un. In particolare Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglioli sono stati mandati in tugurio con una scusa.