Conceicao è stato chiaro, non li vuole più al Milan: doppio addio

Nuovi acquisti ma anche tanti addii per il. Tutto già deciso per i prossimi due. Non rientrano nei piani diVigilia di Champions League per il, atteso domani sera dall’andata dei playoff contro il Feyenoord nel catino infernale del De Kuip di Rotterdam., non lipiù al– Tvplay.it (Foto LaPresse)Sarà la prima sfida europea per tre dei nuovi acquisti rossoneri che la Champions l’hanno disputata già con altre squadre. Walker, Joao Felix e il grande ex Santiago Gimenez partiranno dal primo minuto nella sfida contro gli olandesi che hanno esonerato nelle scorse ore, l’allenatore Brian Priske. Non ci saranno invece Bondo e Sottil, esclusi dalla lista Champions come Alex Jimenez che non ha maturato ancora i requisiti necessari per l’inserimento almeno nella lista B, quella dedicata agli U21.