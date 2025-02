Unlimitednews.it - Conceicao “Ai play-off per colpa nostra, ora vincere”

ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Domani abbiamo una partita importante, siamo qui perperchè potevamo essere già agli ottavi ma ce ne assumiamo la responsabilità, domani vogliamo fare una buona partita e”. Sergiochiede al suo Milan una prova d’orgoglio domani al De Kuip contro il Feyenoord, nell’andata dei-off di Champions. “Storicamente è difficile giocare qui, è un ambiente caldo, come loro anche noi abbiamo dei giocatori fuori, ma la storia della partita la faremo noi, la partita prenderà una strada secondo quello che faremo noi”, aggiunge. Il tecnico portoghese non si sbilancia sul possibile ritorno di Leao fra i titolari dopo le recenti panchine (“E’ a disposizione come nelle altre partite, è stata una scelta mia non iniziare con lui ma quando è entrato ha fatto bene”), nè sull’ipotesi di mettere contemporaneamente in campo Pulisic, Leao, Gimenez e Joao Felix: “Sono disponibili, vediamo.