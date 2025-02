Gqitalia.it - Con The Brutalist siamo tornati a parlare di Brutalismo

Leggi su Gqitalia.it

A sentirlo così, il nome non promette nulla di buono:. Subito si pensa a qualcosa di violento, rozzo, brutale appunto. A un ecomostro, di quelli capaci di sfidare la forza di gravità che si inerpicano sulle pendici dei monti o si posizionano con fare strafottente a pochi passi dal mare. Eppure non è esattamente così. Il nome del movimento architettonico tornato in auge grazie al nuovo film Thedi Brady Corbet affonda le sue origini nell’espressione francese béton brut, che indica il cemento a vista. Ma trae linfa vitale anche dall’art brut di monsieur Dubuffet e dall’arte informale di Jackson Pollock. Di brutale, quindi c’è ben poco. Piuttosto non ci sono i fronzoli, né gli svolazzi tipici dell’Art Nouveau. Il motivo è presto detto. La corrente, infatti, nasce in Inghilterra (la definizione New Brutalism è del critico Reyner Banham) dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, con un unico obbiettivo: ricostruire.