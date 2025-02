Ilgiorno.it - Con il furgone nel canale: Massimo Comper muore annegato

Gavardo (Brescia), 11 febbraio 2025 – Tragedia lungo le strade del bresciano. Si tratta del quarto incidente mortale in provincia dall’inizio dell’anno. La vittima è un uomo di 48 anni di Edolo:, titolare con il fratello di una azienda che si occupa di impianti elettrici. L’uomo ieri nella tarda serata ha probabilmente perso il controllo del suo furgoncino mentre viaggiava lungo le strade di Gavardo. Il mezzo è finito neldella centrale idroelettrica che si trova nel centro sabbino.sembra essere sopravvissuto allo schianto ed uscito dal mezzo finito in acqua. Era però notte e lo sfortunato lavoratore non ha probabilmente trovato appiglio, non riuscendo a uscire dal. Il suo corpo è stato trascinato dalla corrente per circa 500 metri. È stato visto e recuperato già nella serata di ieri.