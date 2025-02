Lecceprima.it - Con flessibile e piede di porco nella lavanderia già scassinata: arrestato 46enne

SOLETO – “Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume” affermava Eraclito per sostenere l’ineluttabilità del cambiamento di ogni cosa nel tempo. Evidentemente quell’assioma classico non è stato di ispirazione per l’assaltatore di lavanderie self-servicenelle scorse ore a Soleto.