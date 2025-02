Ilgiorno.it - Comunali, Salvini va in pressing: "La Berlusconi non è disponibile. Ma ho un paio di nomi in mente"

Leggi su Ilgiorno.it

"Barbara? Non mi sembra si sia mai messa a disposizione". Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteoliquida con poche parole l’ipotesi che la figlia dell’ex premier Silviopossa essere la candidata sindaca del centrodestra alle elezionidel 2027. L’ingresso della terzogenita del Cavaliere nel consiglio di amministrazione della Scala, dunque, non sarebbe l’indizio della discesa in campo di Barbara nella sfida per Palazzo Marino, come fatto intendere, a microfoni spenti, da qualche esponente azzurro.va oltre il nome dellae aggiunge: "Una o due idee come Lega di un uomo o di una donna milanesi in testa le ho. Non necessariaappartenenti a qualche partito, anzi le due persone che ho in testa non penso che abbiano tessere di partito.