Commissione Ue | dazi Usa? Risponderemo quando avremo i dettagli

Bruxelles, 11 feb. (askanews) – Laeuropea sta ancora aspettando di avere “i” delle decisioni dell’Amministrazione Trump di imporre dal 12 marzo prossimo deidel 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio negli, e quindi non può ancora rivelare in che cosa consisteranno le contromisure dell’Ue. Lo hanno spiegato oggi a Bruxelles, rispondendo ai giornalisti durante il briefing quotidiano per la stampa, la portavoce capo della, Paula Pinho, e il portavoce per il Commercio, Olof Gill. “Ci sono stati gli ordini esecutivi di Trump, ma non sono ancora stati precisati i, per cui non ci pronunciamo oggi” sulle contromisure, ha detto Gill. E rispondendo a un’altra domanda ha aggiunto: “Che cosa comportano queste misure commerciali? Non sappiamo qual è il quadro completo dei gruppi di prodotti presi di mira” dai, “né dei prodotti derivati E quindi, con la vostra gentile comprensione, non oggi entreremo nelle descrizioni tecniche” delle misure di difesa commerciale.