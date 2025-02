Lopinionista.it - Commissione Cultura, audizioni su accesso alla laurea in medicina

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Martedì 11 febbraio, alle ore 10.30, ladella Camera dei Deputati, nell’ambito dell’esame della proposta di legge recante delega al Governo per la revisione delle modalità diai corsi dimagistrale ine chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria, svolgerà le seguenti:– Francesco Vitale, Ordinario di Igiene presso l’Università degli studi di Palermo, già presidente della Scuola di– rappresentanti della Confederazione nazionale delle associazioni dei medici specializzandi -Federspecializzandi– rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri – FNOMCeO– rappresentanti dell’Associazione liberi specializzandi – ALSL’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.