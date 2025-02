Dayitalianews.com - Comiso, sfondano la vetrina di una gioielleria con un’auto, 2 ladri arrestati nel ragusano

Furto con spaccata ai danni dellaLeonardo Meli a. Ihanno utilizzata(Y 10) per sfondare ladel negozio.Il vetro antisfondamento ha resistito all’impatto, ma l’intera vetrata è stata distrutta e si è schiantata al suolo. In pochi attimi, ihanno fatto razzia di merce, probabilmente orologi, e sono scappati. Una residente, già sveglia alle prime luci dell’alba, ha assistito alla scena e ha subito allertato la Polizia.Grazie alla segnalazione, l’auto dei malviventi è stata rapidamente individuata, dando il via a un lungo inseguimento che si è concluso circa un’ora dopo a Pozzallo, quando il veicolo con a bordo i due fuggitivi si è schiantato contro un muro. I due sono stati, anche se uno di loro è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate nell’incidente.