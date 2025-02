Game-experience.it - Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità

Ilsi preannuncia come un’edizione epica, ricca die sorprese. Tra i nomi di spicco figura, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altritroviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega.Dal mondo del fumetto, spiccano nomi come Boichi, disegnatore di Dr. Stone, e Darick Robertson, co-creatore di The Boys. L’evento vedrà anche la partecipazione del leggendario Dave McKean, con un grande annuncio:Edizioni diventerà l’editore italiano delle sue opere, a partire dalla nuova graphic novel Raptor – Una storia di Sokól.Non mancheranno i giochi di ruolo, con il creative director di Call of Cthulhu, Mike Mason, e il team di Critico Assoluto, che porterà in scena Mythical Postgirls, una Mitica Avventura!, ispirata alle magical girls anni ’90.