Movieplayer.it - Comicon Napoli 2025, annunciati nuovi ospiti: Yuji Horii, Shin'ichi Sakamoto e James Harren

Leggi su Movieplayer.it

Per la prima volta in Italia il game designer e creatore della serie di videogiochi Dragon Quest, il creatore di Ultramega Jamere tanti altri. Si arricchisce il parcodel. La convention ospitata dalla Mostra d'Oltremare dal 1 al 4 maggio vedrà l'arrivo, per la prima volta in Italia, del game designer, noto per aver creato il leggendario Portopia e Dragon Quest nonché ispiratore di Hideo Kojima e Eiji Aonuma, produttore di Zelda. Sempre dal Giappone arriverà il Sensei, maestro del manga contemporaneo tra i più premiati in Giappone, disegnatore di acclamati fumetti come The Climber, Innocent e il recentissimo #DRCL midnight children, una maestosa rivisitazione del Dracula di Bram Stoker. In arrivo aanche