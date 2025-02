Comiche finali su Almasri

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con il caso, arrestato ma subito riportato a Tripoli, il governo credo abbia toccato il punto più basso.Alcide De Marisvia emailGentile lettore, non si fa in tempo a dire che il governo ha toccato il fondo, che oplà la ditta Meloni riesce a far di peggio. Vista la portata internazionale del misfatto, la premier si nasconde e in Parlamento manda Nordio e Piantedosi, i quali si esibiscono in una delle più audacimai scodellate davanti alle Camere, con due versioni antitetiche dei fatti. Così apprendiamo che mentre Nordio meditava sul da farsi, leggendo e rileggendo la richiesta di arresto senza capirla perché scritta in inglese, il collega Piantedosi sapeva già il da farsi e a tamburo battente aveva mandato un aereo Vip per trasferirein Libia, “perché è un soggetto pericoloso”.