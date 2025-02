Cultweb.it - Come si arrivò alla liberazione di Nelson Mandela? Fu un momento storico

L’11 febbraio 1990 è una data storica che segna una svolta fondamentale nella lotta contro l’Apartheid in Sudafrica. Quel giorno, dopo 27 anni di prigionia,esce finalmente dal carcere di Victor Verster, accolto da una folla in festa e dagli occhi del mondo intero.si è arrivati, però,suadopo una lotta così lunga? La scarcerazione non è stato certo un evento isolato, ma il culmine di un lungo e complesso processo politico, sociale e diplomatico che ha visto coinvolti più realtàleader internazionali, movimenti di resistenza e la crescente pressione dell’opinione pubblica globale.viene arrestato nel 1962 e condannato all’ergastolo nel 1964 con l’accusa di sabotaggio e cospirazione contro lo Stato sudafricano. In quellui è già riconosciutoil Leader dell’African National Congress (ANC) e il fondatore del braccio armato Umkhonto we Sizwe, In questo modo, dunque, diventa il simbolo della lotta contro l’Apartheid.