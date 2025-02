Davidemaggio.it - Come seguire Sanremo 2025 in streaming

La 75° edizione del Festival diè pronta a debuttare. Rai 1 e Radio 2 non saranno le sole ad occuparsi (in modalità diverse) dell’evento in diretta. La kermesse, infatti, sarà fruibile anche via, su RaiPlay (la pagina dell’evento).per il resto della programmazione, la piattaforma permetterà la visione simultanea del Festival con la possibilità per gli utenti ritardatari di vedere dall’inizio ogni serata sanremese, tramite la funzione Restart. Disponibile su computer, smartphone, tablet e smart tv, RaiPlay dà spazio anche alle conferenze stampa (in diretta, poi caricate in versione completa e in pillole) tenute del conduttore e direttore artistico Carlo Conti e dai co-conduttori di quella sera. Inoltre, sono già online sulla piattaforma,contenuti esclusivi, le interviste ai 29 Big in gara.