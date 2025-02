Sport.quotidiano.net - Come nel 2023. Chiesanuova, ancora un rinvio con l’Urbino

Ildelle partite ad Urbino sta diventando una consuetudine per il. È accaduto di nuovo domenica, con i biancorossi avanti 0-1 e quando la nebbia già fitta ad inizio gara (alta ma comunque è rarissimo trovarla alle 15), pian piano è scesa ed ha azzerato la visibilità dalla tribuna e soprattutto in mezzo al campo. Pertanto per un po’ di tempo il gruppo di Mobili avrà l’asterisco in classifica. Era già accaduto. In appena 3 campionati di Eccellenza infatti è la seconda volta che ilè costretto a ri-sorbirsi la lunga trasferta in terra ducale. Nella sfida fu posticipata già alla vigilia per le abbondanti piogge, poi nuovamente rinviata rispetto alla prima data del recupero causa neve e quando finalmente venne giocata, proprio sotto la neve, Mongiello la decise.