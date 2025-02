Liberoquotidiano.it - "Come impatta sul cervello far tardi davanti alla tv": allarme del neurologo, il rischio di Sanremo 2025

"Fare le ore piccole una sera ci può stare. Tirare fino aper quasi una settimana invece fa male all'organismo, soprattutto alle aree frontali deputate a funzioni ben specifiche, tra le quali prendere decisioni improvvise durante il giorno, oltrecapacità di controllare l'istinto. La privazione di sonno continuativo per 5 giorni incide negativamente sulle funzioni cognitive: rende aggressivi, irritabili, nervosi e poco connessi il giorno dopo, si controllano meno le proprie emozioni. Diminuiscono le performance a scuola e in ufficio e a farne le spese sono attenzione, concentrazione e memoria". Così all'Adnkronos Salute Luigi Ferini-Strambi, professore ordinario di neurologia all'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore del Centro di medicina del sonno dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano spiega quali sono le conseguenze delle ore piccoletv per seguire la kermesse di