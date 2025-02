Quotidiano.net - Come funziona la classifica a Sanremo 2025. Regolamento e peso dei voti serata per serata

, 11 febbraio– Il Festival dista per entrare nel vivo e i telespettatori affezionati lo sanno: oltre ad artisti in gara, conduttori e ospiti un ruolo fondamentale nella kermesse è ricoperto dalle giurie. Sono gli addetti ai, infatti, a creare effettivamente le classifiche di ogniche porteranno, sabato 15 febbraio, ad eleggere il vincitore dell’intero Festival. Vediamo quali sono le giurie attive per questa edizione, quando voteranno e quantoavranno i loro giudizi sul risultato finale. Le tre giurie diLe giurie, per il Festival che segna il ritorno all’Ariston di Carlo Conti, saranno tre: televoto del pubblico; sala stampa, tv e web e giuria delle radio. Ciascuna di esse avrà undifferente a seconda delle serate. Com’era già accaduto nel 2024, dunque, non ci sarà più la giuria demoscopica.