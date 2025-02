Metropolitanmagazine.it - Coma Cose, ecco il testo del brano ”Cuoricini” in gara al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si esibiranno sul palco dell’Ariston con ilildella canzone inaldi: ildellive Orion Ciampino 2023 – Ph © Tommaso NotarangeloItornano adopo il loro debutto avvenuto nel 2021 con ilFiamme negli occhi e la loro partecipazione all’edizione 2023 con L’addio. Di seguito,ildelportato dai– aldi:Oggi mi sento una pozzangheraSe l’ansia mi afferraCon lo sguardo verso il cieloMa il morale per terraSe mi trascuri impazziscoCome maioneseCi sto male, male male maleVorrei svagarmi ma oggi una canzoneDura come un temporaleAnche se è molto popolareE mi hai buttato viaIn un sabato qualunqueMentre andavi in cercaDi uno slancio di modernitàMa tu volevi soloPensavi solo aiStramaledettiChe mi tolgono il gusto di sbagliare tuttoPoi mi uccidi, poi mi uccidiQuegli occhi sono due fucili, due fuciliChe sparano suiPersino sotto alla notiziaCrolla il mondoUn divano e due telefoniÈ la tomba dell’amoreCe l’ha detto anche un dottorePorta un chilo di gelatoE poi nel dubbio porta un fioreE almeno un kiss, pleaseE se oggi ho le pupillePiù grandi del cuore non mi giudicareMale male maleChe dovrei dire io che ti parlavoE tu nemmeno ti mettevi ad ascoltareTu mettevi soloPensavi solo aiStramaledettiChe mi tolgono il gusto di sbagliare tuttoPoi mi uccidi, poi mi uccidiQuegli occhi sono due fucili, due fuciliChe sparano suiPersino sotto alla notiziaCrolla il mondoMa fortunatamenteUn sabato qualunqueMi hai portato via da tutta quantaLa modernitàMa dove scappi senzaPer l’autostimaChe medicinaMa che tolgono il gustoDi sbagliare tuttoPoi mi uccidi, poi mi uccidiQuegli occhi sono due fucili, due fuciliChe sparano suiPersino sotto alla notiziaCrolla il mondoPersino sotto alla notiziaCrolla il mondoFoto in copertina:, Club Tour 2023 – Ph © Marina CarboneSeguici su Google NewsL'articoloildel” inaldiproviene da Metropolitan Magazine.