Coma Cose chi sono davvero | età altezza e peso come si chiamano marito moglie e figli

Lui si fa chiamare Fausto Lama, mentre lei è Francesca, in arte California. Insieme hanno dato vita al gruppo musicale, il duo musicale indie-pop rap italiano, formatosi a Milano nel 2017. Nello stesso anno il duo entra a far parte dell'etichetta discografica Asian Fake, la stessa di Ketama126, con la quale pubblicano nello stesso anno l'EP Inverno ticinese. Il 15 marzo 2018 si esibiscono al talk show "E poi c'è Cattelan" condotto da Alessandro Cattelan e l'anno successivo ipubblicano il loro primo album, Hype Aura, e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Nel 2019 cantano Aurora sogna nell'album Microchip temporaleospiti assieme a Mamakass dei Subsonica.