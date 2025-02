Quotidiano.net - Coma Cose a Sanremo 2025, di cosa parla ‘Cuoricini’

Leggi su Quotidiano.net

Quella deial Festival disi candida ad essere, più che una semplice canzone, un vero tormentone che ci si appiccicherà addosso per i prossimi mesi. Così come è successo per ‘Malavita’, il brano con il quale hanno fatto ballare milioni di italiani durante l’estate scorsa. Due le partecipazioni deial Festival di: nel 2021 con ‘Fiamme negli occhi’ e nel 2023 con ‘L’addio’. Di? “La nostra canzonedi dinamiche di coppia,d’amore, ma anche amore in una versione un po’ agrodolce che è quella della convivenza di tutti i giorni. Diciamo che è una sorta di favola distopica della contemporaneità – spiegano California e Fausto Lama -. Se la canzone fosse un’immagine, vedremmo due cuoricini”. Le possibilità di vittoria del Festival dida parte deisono molto basse: secondo i principali siti di scommesse, il loro successo è dato a 33.