Coltivazione fuori suolo | la tecnologia al servizio della sostenibilità

La crescente attenzione per l’ambiente e la ricerca di soluzioni innovative in campo agricolo hanno spinto molte aziende a rivedere i propri metodi di produzione. Una delle tecniche più all’avanguardia è senza dubbio la, che mira a ridurre sprechi e impatto ambientale, migliorando al contempo la qualità dei prodotti. Ma come funziona esattamente e in che modo risponde alle esigenze dei consumatori moderni, sempre più attenti a tematiche come lae il benessere alimentare?Un approccio per un’agricoltura più greenLaconsiste nel far crescere le piante in apposite strutture rialzate, anziché nel terreno. Questo metodo si avvale di substrati ricchi di sostanze nutritive, spesso integrati da sistemi di irrigazione mirati, che forniscono alle piante la giusta quantità di acqua e nutrienti senza dispersioni.